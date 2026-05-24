Проблем с визами для россиян в Новую Зеландию нет, заявил посол

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проблем с туристическими визами для россиян в Новую Зеландию сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.

"С визами в последнее время нет проблем, новозеландцы дают туристические визы нормально, хотя бывают и отказы. Несмотря на то что они политически мотивированы в своих поступках, туризм - это одна из основных сфер дохода новозеландского бюджета, поэтому им выгодно развивать туризм", - рассказал дипломат в беседе с агентством.