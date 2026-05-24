Проблем с визами для россиян в Новую Зеландию нет, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Веллингтоне Станислав Кранс заявил, что проблем с туристическими визами для россиян в Новую Зеландию сейчас нет.
- Новозеландцы дают туристические визы, так как туризм — одна из основных сфер дохода бюджета страны.
- Новая Зеландия привлекает россиян своими достопримечательностями, такими как Хоббитон, а также возможностью отправиться на туры в Антарктиду, однако этот туристический рынок россиянами еще не освоен.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проблем с туристическими визами для россиян в Новую Зеландию сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.
"С визами в последнее время нет проблем, новозеландцы дают туристические визы нормально, хотя бывают и отказы. Несмотря на то что они политически мотивированы в своих поступках, туризм - это одна из основных сфер дохода новозеландского бюджета, поэтому им выгодно развивать туризм", - рассказал дипломат в беседе с агентством.
В Новой Зеландии есть куда съездить: это и известный Хоббитон, и удивительной красоты пейзажи, отметил Кранс.
"Многим нравится ездить из Новой Зеландии в Антарктиду, там есть туры, поэтому это место привлекает внимание россиян, но объем поездок небольшой, потому что этот туристический рынок россиянами еще не освоен. Мало компаний работают на этом направлении", - добавил собеседник агентства.