"Можно ожидать, что в ближайшие недели российско-украинский вопрос вновь войдет в повестку дня. Это уже началось в Германии, где канцлер Мерц, словно безумец, пытается разжечь войну против России. Мы также видим, как ЕС взбудоражен беспилотниками в странах Балтии. Хотя они принадлежали Украине, вину все равно возложили на Россию", — написал он.

"В свете всего этого, лишь одна фраза, которую нужно повторять повсюду: никакой российской угрозы Парижу нет! Настоящая угроза — это проевропейская политика! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — резюмировал Филиппо.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.