МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Евросоюз пытается ввязаться в войну с Россией без каких-либо оснований, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Можно ожидать, что в ближайшие недели российско-украинский вопрос вновь войдет в повестку дня. Это уже началось в Германии, где канцлер Мерц, словно безумец, пытается разжечь войну против России. Мы также видим, как ЕС взбудоражен беспилотниками в странах Балтии. Хотя они принадлежали Украине, вину все равно возложили на Россию", — написал он.
Политик также подчеркнул, что Россия не собирается угрожать Франции.
"В свете всего этого, лишь одна фраза, которую нужно повторять повсюду: никакой российской угрозы Парижу нет! Настоящая угроза — это проевропейская политика! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — резюмировал Филиппо.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.