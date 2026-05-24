Рейтинг@Mail.ru
"Настоящая угроза!" Отчаянный шаг ЕС в отношении России поразил Запад - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 24.05.2026
"Настоящая угроза!" Отчаянный шаг ЕС в отношении России поразил Запад

Политик Филиппо: ЕС пытается ввязаться в войну с Россией

© Фото : UK MOD/AS1 Georgia CallawayБританские десантники на учениях "Орион" во Франции
Британские десантники на учениях Орион во Франции - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : UK MOD/AS1 Georgia Callaway
Британские десантники на учениях "Орион" во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что ЕС пытается ввязаться в войну с Россией без каких-либо оснований.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Евросоюз пытается ввязаться в войну с Россией без каких-либо оснований, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«
"Можно ожидать, что в ближайшие недели российско-украинский вопрос вновь войдет в повестку дня. Это уже началось в Германии, где канцлер Мерц, словно безумец, пытается разжечь войну против России. Мы также видим, как ЕС взбудоражен беспилотниками в странах Балтии. Хотя они принадлежали Украине, вину все равно возложили на Россию", — написал он.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Такая тупица!" Истерика Каллас после удара "Орешником" шокировала Запад
Вчера, 15:05
Политик также подчеркнул, что Россия не собирается угрожать Франции.
«
"В свете всего этого, лишь одна фраза, которую нужно повторять повсюду: никакой российской угрозы Парижу нет! Настоящая угроза — это проевропейская политика! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — резюмировал Филиппо.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Надо заканчивать". В Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
Вчера, 15:56
 
В миреРоссияУкраинаГерманияФлориан ФилиппоВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала