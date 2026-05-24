В ЛНР прилетели журналисты из 19 стран, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР, где ВСУ ударили по колледжу прибыли журналисты из 19 стран, сообщила Захарова.
- Она отметила, что Токио запретил своим журналистам принимать участие в поездке, ВВС официально отказались.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представители СМИ из 19 стран отправились на место трагедии в Старобельск в ЛНР, где ВСУ ударили по колледжу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке. ВВС официально отказались. CNN в отпуске”, - добавила Захарова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.