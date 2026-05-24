Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ЗАЭС

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что обсудил с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Российский дипломат встретился с Гросси в пятницу. На вопрос, обсуждалась ли в ходе встречи ситуация вокруг ЗАЭС, он ответил утвердительно.
"Конечно же, мы обсудили с гендиректором МАГАТЭ ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Данный сюжет уже долгое время занимает центральное место в нашей работе с секретариатом агентства и обсуждается буквально на каждой встрече с руководством МАГАТЭ", - сказал Ульянов РИА Новости.