Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ЗАЭС
22:39 24.05.2026
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Постпред России в Вене Михаил Ульянов обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
  • Ситуация вокруг ЗАЭС занимает центральное место в работе российского постпреда с секретариатом МАГАТЭ и обсуждается на каждой встрече с руководством агентства.
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что обсудил с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Российский дипломат встретился с Гросси в пятницу. На вопрос, обсуждалась ли в ходе встречи ситуация вокруг ЗАЭС, он ответил утвердительно.
"Конечно же, мы обсудили с гендиректором МАГАТЭ ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Данный сюжет уже долгое время занимает центральное место в нашей работе с секретариатом агентства и обсуждается буквально на каждой встрече с руководством МАГАТЭ", - сказал Ульянов РИА Новости.
Ульянов: Россия добивается от МАГАТЭ четкой реакции на атаки ВСУ по ЗАЭС
Вчера, 22:37
 
