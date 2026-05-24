Министр обороны Японии обеспокоен военной деятельностью России

ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил обеспокоенность "военной деятельностью России" на Дальнем Востоке и стратегическим взаимодействием с Китаем, сообщил телеканал NHK

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми на самом северном японском острове Хоккайдо посетил базу Макоманаи сухопутных сил самообороны, а затем авиабазу Титосэ.

"Россия продолжает активную военную деятельность на Дальнем Востоке, включая "северные территории" (как в Японии называют острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – ред.), имеет стратегическое взаимодействие с Китаем и вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны", - сказал Коидзуми в приветственном слове личному составу базы.

Он подчеркнул, что несмотря на повышение необходимости укреплять оборону на юго-западных рубежах Японии, "Хоккайдо по-прежнему остается важным регионом с точки зрения обороны".

"Важно поддерживать систему обороны без (малейшей – ред.) бреши", - сказал Коидзуми.