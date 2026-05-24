На ВДНХ открылась выставка-пристройство животных из приютов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На ВДНХ открылась выставка-пристройство животных из городских приютов.
- Порядка 30 собак и кошек ищут дом и хозяев.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Выставка-пристройство животных из городских приютов открылась на ВДНХ в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства столицы, выставка пройдет в воскресенье с 11.00 до 17.00 на площадке около Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ.
"На ВДНХ началась выставка-пристройство животных из городских приютов. Дом ищут порядка 30 собак и кошек. В первые минуты любящую хозяйку уже обрел кот Стритфайтер", - говорится в сообщении в мессенджере "Макс".
