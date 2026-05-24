Беженец рассказал об атаке дронов ВСУ по мирным жителям в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 24.05.2026
Беженец рассказал об атаке дронов ВСУ по мирным жителям в ДНР

Украинские дроны били в Родинском по мирным жителям, которые махали белым флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженец из Родинского в ДНР Олег Дзюба рассказал об атаке украинских беспилотников на гражданских.
  • Во время попытки укрыться от дрона, который заметил их во время передвижения, беженец махал белым полотенцем, но дрон продолжил преследование.
  • По словам беженца, после атаки легкого дрона их атаковал тяжелый беспилотник ВСУ «Баба-Яга».
ДОНЕЦК, 24 май - РИА Новости. Беженец из населенного пункта Родинское в ДНР Олег Дзюба рассказал РИА Новости об атаке украинских беспилотников по гражданским, несмотря на попытки мирных жителей обозначить себя с помощью белого полотенца.
По словам мужчины, он вместе с отцом пытался укрыться от дрона, который заметил их во время передвижения.
"Разворачивается и направляется в нашу сторону. Я ему машу белым полотенцем. Он продолжает лететь", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что пытался скрыться в ближайшем доме, однако беспилотник продолжал преследование. После этого он с отцом укрылся в помещении, которое было разрушено в результате взрывов.
"Он пролетает, хотел залететь через двери. Уперся в дверь и взорвался. Ранило отца в ногу", - рассказал беженец.
"Мы через окно выпрыгиваем … потом начали направляться в сторону подвала", - добавил Дзюба.
По его словам, затем их атаковал тяжелый беспилотник ВСУ "Баба-Яга".
"Я голову поднимаю: "Баба-яга" летит. Открываю подвал, заходит отец, сразу отец спускается в подвал, я спускаюсь на половину, бах, крыша упала", - говорит беженец.
Командующий группировкой войск РФ "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
