Беженец рассказал об атаке дронов ВСУ по мирным жителям в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Беженец из Родинского в ДНР Олег Дзюба рассказал об атаке украинских беспилотников на гражданских.

Во время попытки укрыться от дрона, который заметил их во время передвижения, беженец махал белым полотенцем, но дрон продолжил преследование.

По словам беженца, после атаки легкого дрона их атаковал тяжелый беспилотник ВСУ «Баба-Яга».

ДОНЕЦК, 24 май - РИА Новости. Беженец из населенного пункта Родинское в ДНР Олег Дзюба рассказал РИА Новости об атаке украинских беспилотников по гражданским, несмотря на попытки мирных жителей обозначить себя с помощью белого полотенца.

По словам мужчины, он вместе с отцом пытался укрыться от дрона, который заметил их во время передвижения.

"Разворачивается и направляется в нашу сторону. Я ему машу белым полотенцем. Он продолжает лететь", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пытался скрыться в ближайшем доме, однако беспилотник продолжал преследование. После этого он с отцом укрылся в помещении, которое было разрушено в результате взрывов.

"Он пролетает, хотел залететь через двери. Уперся в дверь и взорвался. Ранило отца в ногу", - рассказал беженец.

"Мы через окно выпрыгиваем … потом начали направляться в сторону подвала", - добавил Дзюба.

По его словам, затем их атаковал тяжелый беспилотник ВСУ "Баба-Яга".

"Я голову поднимаю: "Баба-яга" летит. Открываю подвал, заходит отец, сразу отец спускается в подвал, я спускаюсь на половину, бах, крыша упала", - говорит беженец.