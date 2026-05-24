Ученые представили новый сценарий гибели Вселенной

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Конец света отменяется? Как бы не так! Испанские ученые спрогнозировали судьбу Вселенной и вынесли приговор — никакого бесконечного расширения и ледяного забвения. Космос схлопнется сам в себя. Даже названы конкретные сроки, сколько нам останется до часа Х.
Когда Вселенная схлопнется?
Международная группа исследователей из Испании представила расчеты, которые ставят под сомнение устоявшуюся теорию о бесконечном расширении и постепенном замерзании Вселенной.
Согласно новой работе, опубликованной со ссылкой на данные прибора Dark Energy Survey Instrument (DESI), космос ожидает большое сжатие. При этом сценарии галактики, звезды и планеты начнут сближаться и в конечном итоге схлопнутся в одну точку, подобно тому, как это было до Большого взрыва.
Ожидаемый срок наступления конца света, по оценкам ученых — 33,3 миллиарда лет после момента зарождения Вселенной. Учитывая, что сейчас ей около 13,8 миллиарда лет, до гипотетической катастрофы остается менее 20 миллиардов.
Две гипотезы конца
Долгое время в научной среде доминировали две основные гипотезы о конце мироздания. Согласно первой, Вселенная продолжит неограниченно расширяться, постепенно остывая и превращаясь в холодное пустое пространство. Вторая — это большое сжатие. В этом случае Вселенная прекратит рост и схлопнется в маленькую точку.
Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
Какой из этих путей станет реальностью, напрямую зависит от природы темной энергии. Это загадочная сила, которая в настоящее время противодействует гравитации и заставляет галактики разлетаться с ускорением.
Раньше физики полагали, что темная энергия является космологической константой и остается неизменной во времени. Однако новые наблюдения, полученные с помощью прибора DESI, указывают на то, что темная энергия может эволюционировать.
Исследователи из Международного физического центра использовали одну компьютерную модель, чтобы проверить, как ведет себя темная энергия. Главный вывод: через несколько миллиардов лет звезды, планеты и галактики сожмутся в единую точку, как было до Большого взрыва.
Превратится в гигантские черные дыры
Ведущий автор исследования доктор Хоанг Нхан Луу и его коллеги описали механизм грядущего коллапса. Когда Вселенная достигнет максимальной протяженности, дальше она будет только сжиматься. В процессе сближения галактик гравитационное взаимодействие будет усиливаться, что, по словам ученых, "ускорит образование черных дыр".
На определенном этапе практически вся материя окажется сжатой и поглощенной гигантскими черными дырами.
"Вполне вероятно, что в конце концов Вселенная превратится в гигантские черные дыры", — отмечают авторы работы. Далее процесс коллапса станет лавинообразным, пока все существующее не соберется в одну математическую точку — сингулярность.
При этом локальные катастрофы в масштабах нашей галактики могут произойти намного раньше. Доктор Луу напоминает, что ранее астрономы предсказывали столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды через четыре-десять миллиардов лет. Однако при сценарии большого сжатия этот прогноз также нуждается в пересмотре.
Галактики Млечный Путь и Андромеда
Галактики Млечный Путь и Андромеда
Изменчивость темной энергии
Несмотря на громкие заявления, сами испанские физики призывают не торопиться с окончательными выводами. Нынешняя работа базируется на первых результатах, полученных DESI. Научное сообщество только начинает анализировать эти данные.
Главная интрига заключается в том, чтобы подтвердить или опровергнуть сам факт изменчивости темной энергии. Если последующие наблюдения покажут, что ее плотность со временем действительно меняется, это станет серьезным аргументом в пользу модели большого сжатия. Если же исследования докажут обратное, то наука вернется к сценарию замерзающей Вселенной.