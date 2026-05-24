Рейтинг@Mail.ru
Ученые представили новый сценарий гибели Вселенной - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 24.05.2026

Ученые представили новый сценарий гибели Вселенной

© ESO/M.KornmesserСверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© ESO/M.Kornmesser
Сверхмассивная черная дыра
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Конец света отменяется? Как бы не так! Испанские ученые спрогнозировали судьбу Вселенной и вынесли приговор — никакого бесконечного расширения и ледяного забвения. Космос схлопнется сам в себя. Даже названы конкретные сроки, сколько нам останется до часа Х.

Когда Вселенная схлопнется?

Международная группа исследователей из Испании представила расчеты, которые ставят под сомнение устоявшуюся теорию о бесконечном расширении и постепенном замерзании Вселенной.
Согласно новой работе, опубликованной со ссылкой на данные прибора Dark Energy Survey Instrument (DESI), космос ожидает большое сжатие. При этом сценарии галактики, звезды и планеты начнут сближаться и в конечном итоге схлопнутся в одну точку, подобно тому, как это было до Большого взрыва.
Ожидаемый срок наступления конца света, по оценкам ученых — 33,3 миллиарда лет после момента зарождения Вселенной. Учитывая, что сейчас ей около 13,8 миллиарда лет, до гипотетической катастрофы остается менее 20 миллиардов.

Две гипотезы конца

Долгое время в научной среде доминировали две основные гипотезы о конце мироздания. Согласно первой, Вселенная продолжит неограниченно расширяться, постепенно остывая и превращаясь в холодное пустое пространство. Вторая — это большое сжатие. В этом случае Вселенная прекратит рост и схлопнется в маленькую точку.
© NASA / SOFIA/JPL-Caltech/ESA/HerschelСоставное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© NASA / SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel
Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
Какой из этих путей станет реальностью, напрямую зависит от природы темной энергии. Это загадочная сила, которая в настоящее время противодействует гравитации и заставляет галактики разлетаться с ускорением.
Раньше физики полагали, что темная энергия является космологической константой и остается неизменной во времени. Однако новые наблюдения, полученные с помощью прибора DESI, указывают на то, что темная энергия может эволюционировать.
Исследователи из Международного физического центра использовали одну компьютерную модель, чтобы проверить, как ведет себя темная энергия. Главный вывод: через несколько миллиардов лет звезды, планеты и галактики сожмутся в единую точку, как было до Большого взрыва.

Превратится в гигантские черные дыры

Ведущий автор исследования доктор Хоанг Нхан Луу и его коллеги описали механизм грядущего коллапса. Когда Вселенная достигнет максимальной протяженности, дальше она будет только сжиматься. В процессе сближения галактик гравитационное взаимодействие будет усиливаться, что, по словам ученых, "ускорит образование черных дыр".
На определенном этапе практически вся материя окажется сжатой и поглощенной гигантскими черными дырами.
"Вполне вероятно, что в конце концов Вселенная превратится в гигантские черные дыры", — отмечают авторы работы. Далее процесс коллапса станет лавинообразным, пока все существующее не соберется в одну математическую точку — сингулярность.
При этом локальные катастрофы в масштабах нашей галактики могут произойти намного раньше. Доктор Луу напоминает, что ранее астрономы предсказывали столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды через четыре-десять миллиардов лет. Однако при сценарии большого сжатия этот прогноз также нуждается в пересмотре.
© Public domainГалактики Млечный Путь и Андромеда
Галактики Млечный Путь и Андромеда - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Public domain
Галактики Млечный Путь и Андромеда

Изменчивость темной энергии

Несмотря на громкие заявления, сами испанские физики призывают не торопиться с окончательными выводами. Нынешняя работа базируется на первых результатах, полученных DESI. Научное сообщество только начинает анализировать эти данные.
Главная интрига заключается в том, чтобы подтвердить или опровергнуть сам факт изменчивости темной энергии. Если последующие наблюдения покажут, что ее плотность со временем действительно меняется, это станет серьезным аргументом в пользу модели большого сжатия. Если же исследования докажут обратное, то наука вернется к сценарию замерзающей Вселенной.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала