Ученые представили новый сценарий гибели Вселенной

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Конец света отменяется? Как бы не так! Испанские ученые спрогнозировали судьбу Вселенной и вынесли приговор — никакого бесконечного расширения и ледяного забвения. Космос схлопнется сам в себя. Даже названы конкретные сроки, сколько нам останется до часа Х.

Когда Вселенная схлопнется?

Международная группа исследователей из Испании представила расчеты, которые ставят под сомнение устоявшуюся теорию о бесконечном расширении и постепенном замерзании Вселенной.

Согласно новой работе, опубликованной со ссылкой на данные прибора Dark Energy Survey Instrument (DESI), космос ожидает большое сжатие. При этом сценарии галактики, звезды и планеты начнут сближаться и в конечном итоге схлопнутся в одну точку, подобно тому, как это было до Большого взрыва.

Ожидаемый срок наступления конца света, по оценкам ученых — 33,3 миллиарда лет после момента зарождения Вселенной. Учитывая, что сейчас ей около 13,8 миллиарда лет, до гипотетической катастрофы остается менее 20 миллиардов.

Две гипотезы конца

Долгое время в научной среде доминировали две основные гипотезы о конце мироздания. Согласно первой, Вселенная продолжит неограниченно расширяться, постепенно остывая и превращаясь в холодное пустое пространство. Вторая — это большое сжатие. В этом случае Вселенная прекратит рост и схлопнется в маленькую точку.

© NASA / SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет

Какой из этих путей станет реальностью, напрямую зависит от природы темной энергии. Это загадочная сила, которая в настоящее время противодействует гравитации и заставляет галактики разлетаться с ускорением.

Раньше физики полагали, что темная энергия является космологической константой и остается неизменной во времени. Однако новые наблюдения, полученные с помощью прибора DESI, указывают на то, что темная энергия может эволюционировать.

Исследователи из Международного физического центра использовали одну компьютерную модель, чтобы проверить, как ведет себя темная энергия. Главный вывод: через несколько миллиардов лет звезды, планеты и галактики сожмутся в единую точку, как было до Большого взрыва.

Превратится в гигантские черные дыры

Ведущий автор исследования доктор Хоанг Нхан Луу и его коллеги описали механизм грядущего коллапса. Когда Вселенная достигнет максимальной протяженности, дальше она будет только сжиматься. В процессе сближения галактик гравитационное взаимодействие будет усиливаться, что, по словам ученых, "ускорит образование черных дыр".

На определенном этапе практически вся материя окажется сжатой и поглощенной гигантскими черными дырами.

"Вполне вероятно, что в конце концов Вселенная превратится в гигантские черные дыры", — отмечают авторы работы. Далее процесс коллапса станет лавинообразным, пока все существующее не соберется в одну математическую точку — сингулярность.

При этом локальные катастрофы в масштабах нашей галактики могут произойти намного раньше. Доктор Луу напоминает, что ранее астрономы предсказывали столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды через четыре-десять миллиардов лет. Однако при сценарии большого сжатия этот прогноз также нуждается в пересмотре.

© Public domain Галактики Млечный Путь и Андромеда

Изменчивость темной энергии

Несмотря на громкие заявления, сами испанские физики призывают не торопиться с окончательными выводами. Нынешняя работа базируется на первых результатах, полученных DESI. Научное сообщество только начинает анализировать эти данные.