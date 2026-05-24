В Петербурге представили сборник о зверствах гитлеровских нацистов
00:37 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Халдей
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых — бывшие руководители гитлеровской Германии. Архивное фото
  • В Санкт-Петербурге представили сборник статей «Нацистский геноцид славян и колониальные практики» о немецких преступлениях геноцида на Восточном фронте во время Второй мировой войны.
  • Сборник включает материалы известных исследователей нацистских преступлений против славянских народов Советского Союза и призван ликвидировать пробел в российской профильной литературе.
  • В серию также вошла книга о восстании советских военнопленных в австрийском концлагере Маутхаузен, содержащая впервые обнародованные материалы об этом событии.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представленный в субботу в Санкт-Петербурге сборник статей о немецких преступлениях геноцида на Восточном фронте во время Второй мировой войны сможет ликвидировать пробел в российской профильной литературе, сообщил РИА Новости соавтор работы, основатель и руководитель проекта "Цифровая история" Егор Яковлев.
Новый сборник статей "Нацистский геноцид славян и колониальные практики", включающий материалы известных исследователей нацистских преступлений против славянских народов Советского Союза, был представлен в субботу в Санкт-Петербурге. Презентация состоялась в развитие новой памятной даты: Дню памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, который отмечается 19 апреля.
России до последнего времени ничего подобного не было", - посетовал собеседник агентства.
Комментируя презентацию сборника, Яковлев рассказал, что, когда он начал изучать эту проблематику десять лет назад, то был поражен, что за границей есть подробная литература о немецких преступлениях на территории СССР, которые описаны "именно в геноцидальных категориях". Создатель и руководитель проекта "Цифровая история" добавил, что его работа совместно с издательством "Питер" позволяет исправить "этот досадный пробел".
В серию также вошла книга о восстании советских военнопленных в австрийском концлагере Маутхаузен. Как заявил агентству ее соавтор, председатель правления Фонда Александра Печерского, занимающегося увековечиванием памяти героев сопротивления, Илья Васильев, это сборник впервые обнародованных материалов о Маутхаузене. Он объяснил, что в книге авторы предприняли попытку понять вместе с социологами и психологами причины, приведшие к этой массовой вспышке насилия, которая получила в истории название "охота на зайцев".
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 годы, в нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан, был убит Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. По случаю дня освобождения Маутхаузена в мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
