Госдума рассмотрит проект о повышении пошлин для мигрантов, заявил Володин

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению законопроектов о совершенствовании миграционной политики, включая повышение налоговых пошлин для мигрантов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов", - написал он в своем канале на платформе " Макс ".

Володин добавил, что предлагается повысить пошлину в 12 раз - с 4200 до 50000 рублей - при оформлении российского гражданства; в восемь раз - с 1920 до 15000 рублей - при оформлении разрешения на временное проживание; а также в пять раз - с 6000 до 30000 рублей - при оформлении вида на жительство.

Кроме этого, по словам председателя Госдумы , планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов - до 15000 рублей за каждого иностранного специалиста.

"Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 миллиардов рублей в год", - подчеркнул политик.

Володин отметил, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится десять законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции, а начиная с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части и была сформирована правовая база.