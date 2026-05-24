Велогонка "Садовое кольцо" обновила рекорд по числу участников

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Порядка 4 тысяч велосипедистов приняли участие в велогонке "Садовое кольцо" в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московских велофестивалей.
"Легендарная гонка с более чем вековой историей в очередной раз обновила рекорд по количеству участников… В историческом соревновании приняли участие 4 тысячи велогонщиков, которые проехали по Садовому от одного до семи кругов (16-109 километров) в зависимости от выбранной дистанции", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что гонщики были разделены на кластеры по количеству кругов, полу и возрасту. В каждой категории определялись победители и призеры, при этом памятные медали получили все участники соревнования.