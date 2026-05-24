Рейтинг@Mail.ru
Велогонка "Садовое кольцо" обновила рекорд по числу участников - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:15 24.05.2026 (обновлено: 13:27 24.05.2026)
Велогонка "Садовое кольцо" обновила рекорд по числу участников

Более 4 тыс велосипедистов приняли участие в велогонке "Садовое кольцо" в Москве

© АГН "Москва" / Александр АвиловВелогонка "Садовое кольцо" в Москве
Велогонка Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Велогонка "Садовое кольцо" в Москве
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Велогонка "Садовое кольцо" прошла в Москве.
  • В ней приняли участие порядка 4 тысяч велосипедистов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Порядка 4 тысяч велосипедистов приняли участие в велогонке "Садовое кольцо" в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московских велофестивалей.
«
"Легендарная гонка с более чем вековой историей в очередной раз обновила рекорд по количеству участников… В историческом соревновании приняли участие 4 тысячи велогонщиков, которые проехали по Садовому от одного до семи кругов (16-109 километров) в зависимости от выбранной дистанции", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что гонщики были разделены на кластеры по количеству кругов, полу и возрасту. В каждой категории определялись победители и призеры, при этом памятные медали получили все участники соревнования.
Участники велогонки Пять колец Москвы - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Новиков стал победителем велогонки "Пять колец Москвы"
19 мая, 16:35
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСпортМоскваВелоспорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала