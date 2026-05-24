В Москве в воскресенье пройдет весенний велофестиваль.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Весенний велофестиваль пройдет в воскресенье в Москве.
В этом году маршрут проложен по Садовому кольцу, заезды стартуют в 13.00, 14.00 и 15.00 от проспекта Академика Сахарова.
Кроме того, в воскресенье пройдет самая популярная в России любительская велогонка "Садовое кольцо", участники преодолеют дистанцию 15 километров по кольцевой трассе без автомобильного движения.