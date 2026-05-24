Экс-принца Эндрю подозревают в неподобающем поведении на скачках

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Экс-принца Эндрю подозревают в неподобающем поведении по отношению к женщине на скачках в 2002 году, сообщила газета Times

По данным издания, речь идет об инциденте, который, предположительно, произошел на скачках на ипподроме Аскот в графстве Беркшир в 2002 году: Эндрю присутствовал на скачках вместе с дочерью, принцессой Беатрис, и королем Карлом III , который на тот момент был принцем Чарльзом.

"Полиция, ведущая расследование в отношении Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, проверяет утверждение о том, что он неподобающим образом повел себя по отношению к женщине на скачках в... Аскоте", - говорится в сообщении газеты.

Как уточнило издание, нет данных, поступило ли в полицию сообщение о возможном преступлении на тот момент. Газета добавила, что детективы полиции региона Темз-Вэлли занимаются этим вопросом в рамках более широкого расследования в отношении Эндрю по обвинению в неправомерном поведении при исполнении служебных обязанностей.

Издание не привело подробностей инцидента, который мог произойти на скачках.

В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Эндрю был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну государственных документов.