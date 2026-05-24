Вахания ждет победу "Краснодара" в Кубке России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник "Ростова" Илья Вахания, который летом перейдет в "Краснодар", в разговоре с РИА Новости сообщил, что рассчитывает на победу "быков" над московским "Спартаком" в суперфинале Кубка России.

"У меня еще действующий контракт с "Ростовом", но, конечно же, буду болеть за "Краснодар". Болельщиков много, как и на каждой игре "Краснодара". В силу того, что это финал, может произойти все, что угодно. Точно будет интересно, и, надеюсь, "Краснодар" победит", - сказал Вахания.