Вахания ждет победу "Краснодара" в Кубке России
18:22 24.05.2026 (обновлено: 18:55 24.05.2026)
Вахания ждет победу "Краснодара" в Кубке России

Защитник "Ростова" и сборной России по футболу Илья Вахания
Защитник "Ростова" и сборной России по футболу Илья Вахания. Архивное фото
  • Защитник «Ростова» Илья Вахания, который летом перейдет в «Краснодар», рассчитывает на победу «Краснодара» над московским «Спартаком» в суперфинале Кубка России.
  • Контракт Вахании с «Краснодаром» вступит в силу 16 июня.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник "Ростова" Илья Вахания, который летом перейдет в "Краснодар", в разговоре с РИА Новости сообщил, что рассчитывает на победу "быков" над московским "Спартаком" в суперфинале Кубка России.
Суперфинал Кубка России проходит в эти минуты. Вахания 17 мая провел последний матч за "Ростов", его контракт с "Краснодаром" вступит в силу 16 июня.
"У меня еще действующий контракт с "Ростовом", но, конечно же, буду болеть за "Краснодар". Болельщиков много, как и на каждой игре "Краснодара". В силу того, что это финал, может произойти все, что угодно. Точно будет интересно, и, надеюсь, "Краснодар" победит", - сказал Вахания.
"Спартак" и "Краснодар" объявили составы на суперфинал Кубка России
ФутболСпортИлья ВаханияКраснодарРостовСпартак МоскваКубок России по футболу
 
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
