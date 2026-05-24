Тяжелейший бой в карьере Усика: почему он похож на постанову?

РИА Новости Спорт приводит десятку главных фактов о поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) между непобежденным украинцем Александром Усиком и Рико Верхувеном, завершившимся странным нокаутом представителя Нидерландов в 11-м раунде.

1. Об украинце нам все известно: 39 лет, 24-0 профессиональный рекорд, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, по два раза побивший британцев Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. В общем, один из лучших боксеров современности.

2. Но откуда вообще взялся Верхувен? Безусловно, он легенда мирового кикбоксинга с 66 победами (21 — нокаутом) и десятью поражениями. Но вот в боксе 37-летний спортсмен провел всего один бой, вырубив в 2014 году венгра Янош Финфера (0-5 в профи!). В ноябре прошлого года он освободил титул чемпиона промоушена GLORY, которым владел 11 лет.

3. Болельщики обрушились с критикой на Усика из-за странного выбора соперника, который и близко не тянет на достойную оппозицию украинцу. Но заработать-то хочется! Усик просит: "Можно хоть один раз я сделаю то, что я хочу. А не то, что нужно!".

4. Кстати, о гонорарах. СМИ пишут, что Верховен получит $15 млн, а тотальный фаворит станет богаче на $100 млн .

5. Шейхи, в последние годы вливающие громадные деньги в большой бокс, снова устроили классное шоу. Все потому, что турнир прошел в атмосфернейшей Гизе рядом с пирамидами, а в первых рядах сидели такие звезды, как Теренс Кроуфорд, Джошуа, Геннадий Головкин и Сауль Альварес.

6. В ринге, еще когда боксеры только вышли под ночное африканское небо, в глаза бросилась разница в габаритах. Верхувен был заметно больше украинца (117,3 кг против 105,8 кг Усика и 196 см роста при 191 см у уроженца Симферополя).

7. Нидерландец начал первым номером и очень уверенно смотрелся на протяжении всех одиннадцати раундов. Да, проваливался в защите и пропускал, порой использовал грязные приемчики и выплевывал капу, затягивая время. Но все равно бился достойно! И, что шокирует, он выигрывал поединок с колоссальным перевесом, ведь всего 3-4 раунда забирал Усик при 6-7 у Рико. Впрочем, признаемся: не получалось отделаться от мысли, что Александр сам не хочет взвинчивать темп и атаковать андердога, будто затягивая время.

8. И вот что непонятно. Зачем Рико ломится с открытым лицом в атаку в 11-м раунде, если уверенно забирает поединок по очкам? Сенсация совсем близко, поработай аккуратно, по результату — нет, Верхувен будто нарочно идет в размен! Уж не договорняк ли скатали нидерландец и украинец?

9. Пара слов про сам нокаут. Да, нокдаун перед этим был зубодробительным, и после него Верхувен, чуть не выпавший за канаты, восстановился с большим трудом. Но зачем же судья, когда до последнего перерыва остается несколько секунд, останавливает поединок? Рико защищался и стоял на ногах, гонг совсем близко, и тут рефери влезает в рубку и останавливает поединок.