Михаил Ульянов: молчание МАГАТЭ подталкивает Киев к новым атакам на ЗАЭС

Россия настаивает на четкой, оперативной и однозначной реакции МАГАТЭ на происходящее вокруг Запорожской АЭС и считает недостаточными общие слова главы агентства Рафаэля Гросси, не указывающие на виновных в атаках на станцию. О переговорах с гендиректором МАГАТЭ, росте числа атак ВСУ в зоне ЗАЭС и ожиданиях Москвы от агентства в эксклюзивном комментарии РИА Новости сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— Михаил Иванович, вы в пятницу встречались с Гросси. Обсуждалась ли на встрече ситуация вокруг Запорожской АЭС, в том числе отсутствие реакции МАГАТЭ на падение украинского дрона возле первого энергоблока станции 16 мая?

— Конечно же, мы обсудили с гендиректором МАГАТЭ ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Данный сюжет уже долгое время занимает центральное место в нашей работе с секретариатом агентства и обсуждается буквально на каждой встрече с руководством МАГАТЭ. Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного — без каких-либо двусмысленностей — освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар , где проживают сотрудники станции и их семьи.

— Как вы сегодня оцениваете текущую ситуацию с безопасностью вокруг ЗАЭС и Энергодара?

— С начала мая интенсивность атак ВСУ на данном направлении существенно возросла. Такие нападения имели место практически ежедневно, в течение 17 дней текущего месяца. Ранения получили более десяти человек, включая военнослужащих Войск национальной гвардии, сотрудников ОМОН и гражданских. Трое человек погибли. Повреждены многочисленные объекты гражданской, транспортной и энергетической инфраструктуры, и 23 мая, и на следующий день ВСУ вновь осуществили целую серию нападений. Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть. К сожалению, есть новые пострадавшие, включая гражданских. Экспертам секретариата МАГАТЭ, находящимся на ЗАЭС, об этих нападениях сообщили.

— Какой реакции МАГАТЭ на эти атаки ожидает Москва?

— Фактически речь идет о самом настоящем терроре, который развернули ВСУ с целью запугать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС. "Семь опор" обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, о которых постоянно напоминает Гросси, для Украины попросту не существуют.

Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали секретариат агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления. В этих условиях мы, естественно, продолжим наставить на том, чтобы руководство МАГАТЭ давало всему этому публичную огласку. Причем предельно важно, чтобы секретариат назвал виновную в атаках по ЗАЭС и Энергодару сторону. Здесь нужно уточнить, что речь идет не о правовой атрибуции, а о том, что руководство агентства должно попросту называть вещи своими именами, особенно когда украинцы, по большому счету, сами перестают скрывать свои злодеяния.

Это касается и их провокации 16 мая, в результате которой дрон упал в непосредственной близости от первого энергоблока ЗАЭС. Реакция МАГАТЭ на этот инцидент была, но значительно позже — 22 мая, в информационной сводке Гендиректора. В ней фигурируют слова Гросси о том, что атаки на персонал АЭС, где бы они ни осуществлялись, создают неприемлемое психологическое давление и потенциально чреваты серьезными последствиями для ядерной и физической ядерной безопасности. Там же Гендиректор акцентировал, что такие действия никогда не должны осуществляться, и призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок, где бы они ни находились.

Эти слова правильны и важны. Однако сейчас таких заобщенных формулировок попросту недостаточно, особенно когда параллельно Гросси регулярно и с завидной оперативностью выражает озабоченности относительно дронов, пролетающих в нескольких километрах от украинских АЭС. На самом деле, как признается в соответствующих информационных сводках агентства, непосредственного воздействия на ядерную безопасность такие полеты дронов не имеют. Российские вооруженные силы никогда не наносили ударов по подконтрольным Киеву АЭС и местам проживания украинских атомщиков и членов их семей. Украинские же военные в районе ЗАЭС и Энергодара действуют противоположным образом.