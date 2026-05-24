Ульянов: заявлений Гросси об угрозах безопасности вокруг ЗАЭС недостаточно

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Общих заявлений главы МАГТЭ Рафаэля Гросси об угрозах ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС недостаточно, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он добавил, что этого недостаточно, особенно когда параллельно Гросси "регулярно и с завидной оперативностью выражает озабоченности относительно дронов, пролетающих в нескольких километрах от украинских АЭС".