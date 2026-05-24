Ульянов: заявлений Гросси об угрозах безопасности вокруг ЗАЭС недостаточно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что общих заявлений главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об угрозах ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС недостаточно.
- Он отметил, что реакция МАГАТЭ на инцидент с дроном, который упал вблизи первого энергоблока ЗАЭС, была запоздалой.
- Ульянов подчеркнул, что российские вооруженные силы никогда не наносили ударов по подконтрольным Киеву АЭС и местам проживания украинских атомщиков и членов их семей.
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Общих заявлений главы МАГТЭ Рафаэля Гросси об угрозах ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС недостаточно, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, это касается в том числе и провокации украинской стороны от 16 мая, в результате которой дрон упал в непосредственной близости от первого энергоблока ЗАЭС. Дипломат напомнил, что реакция МАГАТЭ на этот инцидент была, но значительно позже - 22 мая, в информационной сводке Гендиректора. В ней фигурируют слова Гросси о том, что атаки на персонал АЭС, где бы они ни осуществлялись, создают неприемлемое психологическое давление и потенциально чреваты серьезными последствиями для ядерной и физической ядерной безопасности.
"Там же гендиректор акцентировал, что такие действия никогда не должны осуществляться, и призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок, где бы они ни находились. Эти слова правильны и важны. Однако сейчас таких "заобщенных" формулировок попросту недостаточно", - сказал Ульянов.
Он добавил, что этого недостаточно, особенно когда параллельно Гросси "регулярно и с завидной оперативностью выражает озабоченности относительно дронов, пролетающих в нескольких километрах от украинских АЭС".
"На самом деле, как признается в соответствующих информационных сводках агентства (МАГАТЭ - ред.), непосредственного воздействия на ядерную безопасность такие полеты дронов не имеют", - отметил постпред РФ.
Он подчеркнул, что российские вооруженные силы никогда не наносили ударов по подконтрольным Киеву АЭС и местам проживания украинских атомщиков и членов их семей.
"Украинские же военные в районе ЗАЭС и Энергодара действуют противоположным образом. Поэтому общих слов гендиректора недостаточно, прежде всего, для жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС, благодаря труду которых удается обеспечивать ядерную и физическую ядерную безопасность станции", - заключил Ульянов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18