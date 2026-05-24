Ульянов: Россия призывает МАГАТЭ назвать виновную в атаках на ЗАЭС сторону
22:53 24.05.2026 (обновлено: 22:59 24.05.2026)
Ульянов: Россия призывает МАГАТЭ назвать виновную в атаках на ЗАЭС сторону

Ульянов: Россия призывает МАГАТЭ прямо назвать виновную в атаках на ЗАЭС сторону

  • Россия призывает МАГАТЭ назвать виновную в атаках на Запорожскую АЭС и Энергодар сторону.
  • По словам Михаила Ульянова, руководство МАГАТЭ должно давать публичную огласку атакам и называть вещи своими именами.
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Россия призывает секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо назвать виновную в атаках по Запорожской АЭС и Энергодару сторону, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы, естественно, продолжим наставить на том, чтобы руководство МАГАТЭ давало всему этому публичную огласку. Причем предельно важно, чтобы секретариат назвал виновную в атаках по ЗАЭС и Энергодару сторону", - сказал он.
Он уточнил, что речь идет не о правовой атрибуции, а о том, что руководство агентства "должно попросту называть вещи своими именами, особенно когда украинцы, по большому счету, сами перестают скрывать свои злодеяния".
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭРоссияЗапорожская АЭСМихаил Ульянов (дипломат)Вена
 
 
