Ульянов: Россия призывает МАГАТЭ назвать виновную в атаках на ЗАЭС сторону

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Россия призывает секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо назвать виновную в атаках по Запорожской АЭС и Энергодару сторону, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он уточнил, что речь идет не о правовой атрибуции, а о том, что руководство агентства "должно попросту называть вещи своими именами, особенно когда украинцы, по большому счету, сами перестают скрывать свои злодеяния".