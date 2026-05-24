Специальная военная операция на Украине
 
22:45 24.05.2026 (обновлено: 22:54 24.05.2026)
Ульянов заявил об увеличении интенсивности атак ВСУ около ЗАЭС

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интенсивность атак ВСУ в районе Запорожской АЭС существенно возросла с начала мая, заявил Михаил Ульянов.
  • За 17 дней этого месяца ранения получили более десяти человек, трое погибли, повреждены объекты инфраструктуры.
ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Интенсивность атак ВСУ в районе вокруг Запорожской АЭС с начала мая существенно возросла, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"С начала мая интенсивность атак ВСУ на данном направлении существенно возросла", - сказал он.
По его словам, такие нападения имели место практически ежедневно, в течение 17 дней этого месяца.
"Ранения получили более десяти человек, включая военнослужащих Войск национальной гвардии, сотрудников ОМОН и гражданских. Трое человек погибли. Повреждены многочисленные объекты гражданской, транспортной и энергетической инфраструктуры", - добавил дипломат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСМихаил Ульянов (дипломат)Вооруженные силы УкраиныРоссияВенаМАГАТЭ
 
 
