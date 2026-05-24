Ульянов заявил об увеличении интенсивности атак ВСУ около ЗАЭС

ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Интенсивность атак ВСУ в районе вокруг Запорожской АЭС с начала мая существенно возросла, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"С начала мая интенсивность атак ВСУ на данном направлении существенно возросла", - сказал он.
По его словам, такие нападения имели место практически ежедневно, в течение 17 дней этого месяца.
"Ранения получили более десяти человек, включая военнослужащих Войск национальной гвардии, сотрудников ОМОН и гражданских. Трое человек погибли. Повреждены многочисленные объекты гражданской, транспортной и энергетической инфраструктуры", - добавил дипломат.
