Киев развернул террор, чтобы запугать жителей Энергодара, заявил Ульянов - РИА Новости, 25.05.2026
22:41 24.05.2026 (обновлено: 00:00 25.05.2026)
Киев развернул террор, чтобы запугать жителей Энергодара, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев развернул террор, чтобы запугать жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС, заявил Ульянов.
  • Украина игнорирует семь столпов ядерной безопасности.
  • Интенсивность атак ВСУ в районе станции с начала мая существенно возросла.
  • Россия призвала МАГАТЭ прямо назвать виновных в ударах.
ВЕНА, 24 мая — РИА Новости. Киев устроил террор, чтобы запугать жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Фактически речь идет о самом настоящем терроре, который развернули ВСУ с целью запугать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС", — сказал он.
Дипломат добавил, что семь опор обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта для Украины попросту не существуют.
"Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат агентства и государства МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления", — отметил Ульянов.

Он подчеркнул, что интенсивность атак ВСУ в районе вокруг ЗАЭС с начала мая существенно возросла: нападения были практически ежедневно в течение 17 дней.
"Ранения получили более десяти человек, включая военнослужащих Войск национальной гвардии, сотрудников ОМОНа и гражданских. Трое человек погибли. Повреждены многочисленные объекты гражданской, транспортной и энергетической инфраструктуры", — напомнил дипломат.

Россия призвала МАГАТЭ прямо назвать виновных в ударах по Запорожской АЭС и Энергодару. Общих заявлений главы агентства Рафаэля Гросси об угрозах ядерной безопасности недостаточно, заключил Ульянов.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарРоссияМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭВ миреЗапорожская АЭС
 
 
