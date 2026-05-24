Киев развернул террор, чтобы запугать жителей Энергодара, заявил Ульянов

ВЕНА, 24 мая — РИА Новости. Киев устроил террор, чтобы запугать жителей Энергодара и работников Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Фактически речь идет о самом настоящем терроре, который развернули ВСУ с целью запугать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС", — сказал он.
Дипломат добавил, что семь опор обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта для Украины попросту не существуют.
"Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат агентства и государства МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления", — отметил Ульянов.
Он подчеркнул, что интенсивность атак ВСУ в районе вокруг ЗАЭС с начала мая существенно возросла: нападения были практически ежедневно в течение 17 дней.
"Ранения получили более десяти человек, включая военнослужащих Войск национальной гвардии, сотрудников ОМОНа и гражданских. Трое человек погибли. Повреждены многочисленные объекты гражданской, транспортной и энергетической инфраструктуры", — напомнил дипломат.
Россия призвала МАГАТЭ прямо назвать виновных в ударах по Запорожской АЭС и Энергодару. Общих заявлений главы агентства Рафаэля Гросси об угрозах ядерной безопасности недостаточно, заключил Ульянов.
