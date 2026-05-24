В Харькове пьяный украинский дезертир устроил стрельбу возле жилого дома

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Дезертировавший украинский военнослужащий устроил стрельбу возле жилого дома в Харькове, сообщили в полиции Харьковской области.
"В Индустриальном районе Харькова мужчина открыл стрельбу вблизи жилого дома… По предварительной информации, правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух из оружия у подъезда многоэтажного дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По информации правоохранителей, никто не пострадал. Стрелявшего задержали. Им оказался военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть. Против него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".