В Харькове пьяный украинский дезертир устроил стрельбу возле жилого дома

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Дезертировавший украинский военнослужащий устроил стрельбу возле жилого дома в Харькове, сообщили в полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, никто не пострадал. Стрелявшего задержали. Им оказался военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть. Против него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".