МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западные лидеры не заботятся о реальных событиях на Украине, их цель — продолжение конфликта с Россией, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Так она отреагировала на российский удар возмездия по украинской территории.
"Западные "патриоты", которые хотят бесконечной войны, не заботятся о жизнях простых украинцев, которые умирают каждый день. Это факт", — написала она в соцсети X.
Мендель отметила, что лидеры стран Западного блока не оказывают реальную поддержку, а просто повторяют тезисы украинского государственной пропаганды, зарабатывая при этом деньги.
Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.
Дроны противника ночью в пятницу ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.