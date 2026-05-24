Краткий пересказ от РИА ИИ Западные лидеры не заботятся о реальных событиях на Украине, их цель — продолжение конфликта с Россией, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Мендель отметила, что западные лидеры просто повторяют тезисы украинской государственной пропаганды, зарабатывая при этом деньги.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Западные лидеры не заботятся о реальных событиях на Украине, их цель — продолжение конфликта с Россией, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Так она отреагировала на российский удар возмездия по украинской территории.

"Западные "патриоты", которые хотят бесконечной войны, не заботятся о жизнях простых украинцев, которые умирают каждый день. Это факт", — написала она в соцсети X.

Мендель отметила, что лидеры стран Западного блока не оказывают реальную поддержку, а просто повторяют тезисы украинского государственной пропаганды, зарабатывая при этом деньги.

Сегодня ночью российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. В Минобороны подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.