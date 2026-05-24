Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действия "Востока" за сутки - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 24.05.2026 (обновлено: 11:37 24.05.2026)
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действия "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действия "Востока" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действия группировки войск «Восток» за сутки.
  • Среди потерянной техники ВСУ — один бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
  • Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Днепропетровской и Запорожской областей.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 265 военных, две боевые бронемашины и восемь автомобилей в зоне действий группировки войск "Восток", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Восток" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Малиновка, Диброва, Катериновка, Покровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Терсянка, Лесное и Любицкое Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьЗапорожская областьЛеснойМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала