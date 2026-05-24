МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из-за Украины может начаться глобальный конфликт, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Украина может внезапно выйти из-под контроля. Несложно представить, что это выльется в глобальный конфликт довольно резко", — отметил он.
При этом, по мнению аналитика, ситуация напоминает годы перед Первой Мировой войной.
"Мир сейчас ведет себя примерно так же, как в 1913-1914 годах. Страны <…> выбирают стороны в будущем конфликте", — добавил Уилкерсон.
Как неоднократно отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.