"Украина выйдет из-под контроля". В США заявили о новой масштабной угрозе

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из-за Украины может начаться глобальный конфликт, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире Из-за Украины может начаться глобальный конфликт, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала

"Украина может внезапно выйти из-под контроля. Несложно представить, что это выльется в глобальный конфликт довольно резко", — отметил он.

При этом, по мнению аналитика, ситуация напоминает годы перед Первой Мировой войной.