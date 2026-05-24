Под Уфой нашли тело четвертого рабочего, погибшего при пожаре на НПЗ

УФА, 24 мая – РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте пожара на нефтебазе под Уфой завершены, найдено тело четвертого пропавшего работника, сообщает АО "Транснефть – Урал".
Пожар на нефтебазе под Уфой произошел 13 мая. Компания "Транснефть-Урал" сообщала, что на месте пожара найдены тела троих человек, четвертого ищут. Еще троих человек госпитализировали с ожогами в ожоговый центр. В понедельник в башкирском минздраве агентству сообщали, что утром один из троих госпитализированных скончался в больнице.
"Поисково-спасательные работы на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" завершены. Тело четвертого работника, погибшего в результате несчастного случая, случившегося 13 мая, обнаружено", - сообщает компания.
Родным и близким погибших работников обеспечивается необходимая поддержка, включающая не только социальные выплаты, но и материальную корпоративную помощь в соответствии с коллективным договором, говорится в сообщении АО "Транснефть – Урал".