Под Уфой нашли тело четвертого рабочего, погибшего при пожаре на НПЗ

УФА, 24 мая – РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте пожара на нефтебазе под Уфой завершены, найдено тело четвертого пропавшего работника, сообщает АО "Транснефть – Урал".

Родным и близким погибших работников обеспечивается необходимая поддержка, включающая не только социальные выплаты, но и материальную корпоративную помощь в соответствии с коллективным договором, говорится в сообщении АО "Транснефть – Урал".