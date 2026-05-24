Рейтинг@Mail.ru
Под Уфой нашли тело четвертого рабочего, погибшего при пожаре на НПЗ - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 24.05.2026 (обновлено: 19:40 24.05.2026)
Под Уфой нашли тело четвертого рабочего, погибшего при пожаре на НПЗ

Спасатели нашли тело четвертого рабочего, погибшего при пожаре на НПЗ под Уфой

© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан/MAXПожар на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии
Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан/MAX
Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Уфой на месте пожара на нефтебазе найдено тело четвертого рабочего.
  • Родным и близким погибших работников оказывается необходимая поддержка, включая социальные выплаты и материальную корпоративную помощь.
УФА, 24 мая – РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте пожара на нефтебазе под Уфой завершены, найдено тело четвертого пропавшего работника, сообщает АО "Транснефть – Урал".
Пожар на нефтебазе под Уфой произошел 13 мая. Компания "Транснефть-Урал" сообщала, что на месте пожара найдены тела троих человек, четвертого ищут. Еще троих человек госпитализировали с ожогами в ожоговый центр. В понедельник в башкирском минздраве агентству сообщали, что утром один из троих госпитализированных скончался в больнице.
"Поисково-спасательные работы на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" завершены. Тело четвертого работника, погибшего в результате несчастного случая, случившегося 13 мая, обнаружено", - сообщает компания.
Родным и близким погибших работников обеспечивается необходимая поддержка, включающая не только социальные выплаты, но и материальную корпоративную помощь в соответствии с коллективным договором, говорится в сообщении АО "Транснефть – Урал".
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
На месте пожара на нефтебазе под Уфой нашли тела троих рабочих
15 мая, 17:40
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала