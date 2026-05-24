На западе Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 46 человек

12:21 24.05.2026 (обновлено: 16:25 24.05.2026)
На западе Турции перевернулся автобус с туристами, пострадали 46 человек

© Фото : соцсети губернатора округа Бига Эрджана КаябашиПоследствия ДТП с участием автобуса в Турции
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На западе Турции автобус с туристами, ехавший из Анкары в Чанаккале, вылетел с трассы и перевернулся.
  • В результате ДТП пострадали 45 пассажиров и водитель автобуса.
СТАМБУЛ, 24 мая - РИА Новости. Туристический автобус попал в воскресенье в ДТП на западе Турции, пострадали 46 человек, сообщила газета Türkiye.
"Направлявшийся из Анкары в Чанаккале туристический автобус по неизвестной причине вылетел с трассы в поле и перевернулся у деревни Йылдыран провинции Чанаккале", - говорится в сообщении издания.
В результате аварии пострадали водитель и 45 пассажиров, они госпитализированы в ближайшие больницы.
Состояние пострадавших в норме, угроза жизни отсутствует.
