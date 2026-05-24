Как проходили свадебные церемонии в дореволюционную эпоху

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Свадьба — одно из самых красивых и торжественных событий в жизни человека, с которым связано рождение новой семьи. В России за много столетий праздник обрастал разными традициями, обычаями и суевериями.

Как же проходил торжественный обряд в дореволюционный период?

Девушки в семнадцать, а мужчины в тридцать

В конце XVIII — начале XIX века удачный брак считался главным в жизни женщины. Девочек воспитывали так, чтобы из них получились хорошие матери и жены. Много внимания уделялось этикету, ведению домашнего хозяйства. Дворянки обычно выходили замуж в 17-18 лет.

А вот мужчины дворянского сословия в XIX веке не спешили жениться: многие решались только к 30 годам.

Герой одной из первых прозаических рукописей Пушкина рассуждал , что большинство его современников видят в свадьбе либо приданое, либо "женятся просто так, потому что им 30 лет".

Где знакомились

В XIX веке самым популярным способом найти себе пару у дворянского сословия было посещение бала. В столице проходили ярмарки невест: так называли званые вечера, на которых знакомились будущие супруги.

Во второй половине XIX века для знакомства купеческой молодежи стали проводить балы наподобие дворянских. В столице существовала традиция гуляний в Летнем саду в Духов день, на которых небогатые купцы и мелкие чиновники подыскивали себе спутницу.

Нередко подходящую партию подыскивали в своем кругу через знакомых и родственников или пользовались услугами свах. В начале XX века серьезную конкуренцию им составила "Брачная газета", размещавшая около четырех тысяч объявлений в год и расходившаяся по всей стране тиражом 520 тысяч экземпляров.

Молодые люди из мещанской и рабочей среды могли свободнее знакомиться: в церкви, на службе, на улице, особенно в дни праздничных гуляний.

Принуждение детей к браку

Императорская Россия считала законным только церковный брак, зарегистрированный в приходской метрической книге. Светский брак считался греховным сожительством и не имел юридической силы.

Обязательным условием заключения брака было взаимное согласие брачующихся. За принуждение детей к браку родители карались тюремным заключением на срок от четырех до 16 месяцев, а брак признавался недействительным. Правда, случаи обращения в полицию насильно обвенчанных были единичны.

Очень щепетильным был вопрос о приданом. В дворянской и богатой купеческой среде роспись приданого иногда составлялась отцом еще в день рождения дочери. На ее основании проходила брачная сделка.

Обычно, кроме наличных, в приданое входили предметы мебели, иконы, столовое серебро, украшения, меховые изделия, постельное белье, наряды.

"Золотая карета"

Платья городских невест символизировали чистоту и невинность, а потому их шили из белых тканей. Жених, если был статским, облачался во фрачную пару, гражданские чины — в мундир, военные — в парадную форму.

Вход в церковь на богатые свадьбы осуществлялся только по пригласительным билетам.

В церковь жених и невеста ехали порознь, а после венчания — в одном экипаже, объезжая центральные улицы по пути на бал. В Москве долгое время бытовала традиция нанимать на свадьбу "золотую карету". Стоил такой экипаж приличные деньги.

Как гуляли

Для проведения свадебного бала аристократия обычно использовала собственные дома или квартиры; блюда, напитки, посуду и официантов для обслуживания предоставляли рестораторы. Небогатые горожане тоже довольствовались домашней свадьбой, а вот купеческие свадьбы могли греметь на всю империю.

Во второй половине XIX — начале XX веков у всех социальных групп города свадебное торжество называлось балом. Свадьба обычно сопровождалась музыкой: богатые пары нанимали оркестры, мещане обходились граммофоном, жители окраин пели песни.