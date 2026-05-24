Как проходили свадебные церемонии в дореволюционную эпоху

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Свадьба — одно из самых красивых и торжественных событий в жизни человека, с которым связано рождение новой семьи. В России за много столетий праздник обрастал разными традициями, обычаями и суевериями.
Как же проходил торжественный обряд в дореволюционный период?
Девушки в семнадцать, а мужчины в тридцать
В конце XVIII — начале XIX века удачный брак считался главным в жизни женщины. Девочек воспитывали так, чтобы из них получились хорошие матери и жены. Много внимания уделялось этикету, ведению домашнего хозяйства. Дворянки обычно выходили замуж в 17-18 лет.
А вот мужчины дворянского сословия в XIX веке не спешили жениться: многие решались только к 30 годам.
Герой одной из первых прозаических рукописей Пушкина рассуждал, что большинство его современников видят в свадьбе либо приданое, либо "женятся просто так, потому что им 30 лет".
Где знакомились
В XIX веке самым популярным способом найти себе пару у дворянского сословия было посещение бала. В столице проходили ярмарки невест: так называли званые вечера, на которых знакомились будущие супруги.
Во второй половине XIX века для знакомства купеческой молодежи стали проводить балы наподобие дворянских. В столице существовала традиция гуляний в Летнем саду в Духов день, на которых небогатые купцы и мелкие чиновники подыскивали себе спутницу.
Нередко подходящую партию подыскивали в своем кругу через знакомых и родственников или пользовались услугами свах. В начале XX века серьезную конкуренцию им составила "Брачная газета", размещавшая около четырех тысяч объявлений в год и расходившаяся по всей стране тиражом 520 тысяч экземпляров.
Молодые люди из мещанской и рабочей среды могли свободнее знакомиться: в церкви, на службе, на улице, особенно в дни праздничных гуляний.
Принуждение детей к браку
Императорская Россия считала законным только церковный брак, зарегистрированный в приходской метрической книге. Светский брак считался греховным сожительством и не имел юридической силы.
Обязательным условием заключения брака было взаимное согласие брачующихся. За принуждение детей к браку родители карались тюремным заключением на срок от четырех до 16 месяцев, а брак признавался недействительным. Правда, случаи обращения в полицию насильно обвенчанных были единичны.
Очень щепетильным был вопрос о приданом. В дворянской и богатой купеческой среде роспись приданого иногда составлялась отцом еще в день рождения дочери. На ее основании проходила брачная сделка.
Обычно, кроме наличных, в приданое входили предметы мебели, иконы, столовое серебро, украшения, меховые изделия, постельное белье, наряды.
"Золотая карета"
Платья городских невест символизировали чистоту и невинность, а потому их шили из белых тканей. Жених, если был статским, облачался во фрачную пару, гражданские чины — в мундир, военные — в парадную форму.
Вход в церковь на богатые свадьбы осуществлялся только по пригласительным билетам.
В церковь жених и невеста ехали порознь, а после венчания — в одном экипаже, объезжая центральные улицы по пути на бал. В Москве долгое время бытовала традиция нанимать на свадьбу "золотую карету". Стоил такой экипаж приличные деньги.
Как гуляли
Для проведения свадебного бала аристократия обычно использовала собственные дома или квартиры; блюда, напитки, посуду и официантов для обслуживания предоставляли рестораторы. Небогатые горожане тоже довольствовались домашней свадьбой, а вот купеческие свадьбы могли греметь на всю империю.
Во второй половине XIX — начале XX веков у всех социальных групп города свадебное торжество называлось балом. Свадьба обычно сопровождалась музыкой: богатые пары нанимали оркестры, мещане обходились граммофоном, жители окраин пели песни.
В это время появилась традиция первого танца молодых и непременный атрибут солидной городской свадьбы — торт, который делали по специальному заказу в кондитерских.