Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 305 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 24.05.2026 (обновлено: 11:43 24.05.2026)
ВСУ за сутки потеряли свыше 305 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли свыше 305 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции.
  • ВСУ потеряли более 305 военнослужащих.
  • Поражение было нанесено в районах нескольких населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 305 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка в Донецкой Народной Республике и Новоподгородное в Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСергеевкаДоброполье (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала