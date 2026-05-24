ВСУ за сутки потеряли свыше 305 военных в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции.
- ВСУ потеряли более 305 военнослужащих.
- Поражение было нанесено в районах нескольких населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 305 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка в Донецкой Народной Республике и Новоподгородное в Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18