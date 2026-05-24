Трамп сообщил о хорошем разговоре с Нетаньяху

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об "очень хорошем разговоре" с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
"Отдельно у меня был разговор с премьер-министром Биби (Биньямином - ред.) Нетаньяху из Израиля, который также прошел очень хорошо", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В этой же публикации он сообщил, что соглашение с Ираном в значительной степени согласовано, финальные аспекты вскоре будут объявлены.