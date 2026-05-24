Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Облачная с пояснениями погода, небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик сообщал, что на выходных жара в столице спадет, будет теплая и комфортная погода, а новая неделя ожидается дождливой и прохладной. В столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков.