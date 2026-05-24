Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
09:13 24.05.2026 (обновлено: 09:40 24.05.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Тишковец: небольшой дождь и температура до +23 ожидается в Москве в воскресенье

Погода в Москве
Погода в Москве. Архивное фото
  • В Москве в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
  • Температура воздуха в Москве в воскресенье составит от +20 до +23 градусов.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Облачная с пояснениями погода, небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение воскресного дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура плюс 20 - плюс 23", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут падать и составят 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик сообщал, что на выходных жара в столице спадет, будет теплая и комфортная погода, а новая неделя ожидается дождливой и прохладной. В столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков.
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
