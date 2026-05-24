Тихонов заявил, что сын Плющенко сделал верный выбор в пользу Азербайджана - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
14:01 24.05.2026 (обновлено: 16:13 24.05.2026)
Тихонов заявил, что сын Плющенко сделал верный выбор в пользу Азербайджана

  • Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана.
  • Федерация фигурного катания на коньках России дала Александру Плющенко открепление.
  • Александр Тихонов считает, что решение Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана является правильным.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что фигурист Александр Плющенко сделал правильный выбор, решив выступать за сборную Азербайджана.
Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"А вы считаете это предательством? Мое мнение - рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Это нормальное решение. Но я свое гражданство не поменял. А он все сделал правильно", - сказал Тихонов.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
Фигурное катаниеСпортАзербайджанЕвгений ПлющенкоАлександр ТихоновФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)
 
