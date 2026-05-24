Теннисистка Кырстя вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румынская теннисистка Сорана Кырстя обыграла Ксению Ефремову в первом круге Открытого чемпионата Франции.
- Кырстя вышла во второй круг «Ролан Гаррос» и сыграет с победительницей встречи между хорваткой Петрой Марчинко и немкой Евой Лис.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Румынская теннисистка Сорана Кырстя обыграла представляющую Францию уроженку Москвы Ксению Ефремову в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу посеянной под 18-м номером Кырсти. Ефремова, до сентября 2023 года представлявшая Россию, получила от организаторов специальное приглашение (wild card). Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут.
В следующем круге Кырстя сыграет с победительницей встречи между хорваткой Петрой Марчинко и немкой Евой Лис.
В другом матче украинка Дарья Снигур обыграла посеянную под 21-м номером датчанку Клару Таусон - 3:6, 7:5, 6:2.
Roland Garros WTA
24 мая 2026 • начало в 22:20
Завершен
0 : 23:61:6