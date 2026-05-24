Зверев вышел во второй раунд "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Третья ракетка мира немец Александр Зверев вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В воскресенье Зверев (2-й номер посева) обыграл француза Бенжамена Бонзи со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
Во втором раунде соперником 29-летнего немца станет победитель матча между чехом Томашем Махачем и Зизу Бергсом из Бельгии.
В другом матче Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21) обыграл Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина) - 6:7 (3:7), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3.
24 мая 2026 • начало в 15:05
