Блинкова вылетела с "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна Блинкова не смогла преодолеть стартовый раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису.
- В матче первого круга Блинкова проиграла украинской теннисистке Юлии Стародубцевой со счетом 3:6, 1:6.
- Действующей победительницей турнира «Ролан Гаррос» является американка Кори Гауфф.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла преодолеть стартовый раунд на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче первого круга Блинкова (99-я ракетка мира) проиграла украинской теннисистке Юлии Стародубцевой (54) со счетом 3:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.
Следующей соперницей украинки станет победительница встречи между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2) и словенкой Вероникой Эрьявец (85).
Результаты других матчей:
Марта Костюк (Украина, 15-й номер посева) - Оксана Селехметьева (Испания) - 6:2, 6:3;
Лючия Бронцетти (Италия) - Мария Боузкова (Чехия, 27) - 3:6, 1:6;
Ван Синьюй (Китай, 32) - Лилли Таггер (Австрия) - 6:3, 3:6, 6:4;
Синья Краус (Австрия) - Белинда Бенчич (Швейцария, 11) - 2:6, 3:6.
"Ролан Гаррос" продлится до 7 июня. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф.
