Предала Россию, чтобы проиграть украинке. Позорный дебют на “Ролан Гаррос”

Российская теннисистка Оксана Селехметьева подавала большие надежды на юниорском уровне и даже имела шансы войти в элиту мирового тенниса. Однако переход во взрослый теннис затянулся, а теперь 23-летняя спортсменка приняла сомнительное решение порвать все связи с родной страной и сбежать в Испанию. Однако ее дебют на “Ролан Гаррос” оказался феерическим провалом, где она без шансов была разбита украинкой Мартой Костюк.

Как все начиналось

В 2019 году Селехметьева блистала на юниорском Билли Джин Кинг в составе сборной России , став третьей и победив там мощную команду Германии . Примечательно, что вместе с Оксаной за нашу страну тогда играли Диана Шнайдер Полина Кудерметова . Последняя также покинула Россию и представляет теперь другой флаг в теннисе. Вообще до 2026 года про Селехметьеву мало кто знал, разве что истинные фанаты вида спорта в стране.

По-настоящему она вписала себя на международную карту во время Australian Open в этом сезоне, когда обыграла там сильную испанку Паулу Бадосу . Только теперь приходит понимание, насколько это было символично. Сперва отдельные журналисты вбрасывали информацию о том, что Оксана готовится стать гражданкой Испании , а через некоторое время поступили уже официальные данные. Надо отметить, что экс-россиянка еще с 2018 года проводит много времени в Барселоне , так что побег из родной страны в Испанию явно не был случайностью.

Мартой Костюк. Таким образом, Оксана даже не стала ждать полноценного возвращения российского спорта, которое, очевидно, уже не за горами. Ей явно хотелось чувствовать себя европейской спортсменкой. Другое дело, что дебют получился для нее достаточно тяжелым. В первом круге на “Ролан Гаррос” Селехметьева под испанским флагом встретилась с представительницей Украины

Позорное поражение и перспективы

15-я ракетка рейтинга не оставила никаких возможностей для победы экс-россиянке и уверенно взяла верх в двух партиях со счетом 6:2, 6:3. Во время встречи не было ни единого момента, когда Оксана могла бы переломить ход борьбы. И это еще при том, что Костюк не сумела сделать ни одного эйса и довольно много ошибалась. Так что первый блин для бывшей россиянки явно обернулся катастрофой.

Вообще едва ли стоит этому удивляться. Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина после смены гражданства на австралийское устроила себе один провал за другим и вскоре может вылететь даже из первой сотни рейтинга. Ничего не получается у Элины Аванесян , Полины Кудерметовой и многих других. Отметить стоит разве что Елену Рыбакину , но она приняла решение еще до массовых санкций против российского спорта, так что ее действия вполне могут быть объективными.

А вот для всех остальных встает морально-этический вопрос, ведь никто не запрещал им соревноваться в теннисе, в отличие от многих других международных спортивных федераций. Так что здесь решение остается исключительно на совести конкретных теннисистов и теннисисток.