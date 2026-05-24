Рейтинг@Mail.ru
Предала Россию, чтобы проиграть украинке. Позорный дебют на “Ролан Гаррос” - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:19 24.05.2026 (обновлено: 17:58 24.05.2026)
Предала Россию, чтобы проиграть украинке. Позорный дебют на “Ролан Гаррос”

Экс-россиянка Селехметьева проиграла украинке Костюк на старте "Ролан Гаррос"

© Фото : Социальные сетиРоссийская теннисистка Оксана Селехметьева
Российская теннисистка Оксана Селехметьева - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : Социальные сети
Читать в
МАКСДзен
Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
Все материалы
Российская теннисистка Оксана Селехметьева подавала большие надежды на юниорском уровне и даже имела шансы войти в элиту мирового тенниса. Однако переход во взрослый теннис затянулся, а теперь 23-летняя спортсменка приняла сомнительное решение порвать все связи с родной страной и сбежать в Испанию. Однако ее дебют на “Ролан Гаррос” оказался феерическим провалом, где она без шансов была разбита украинкой Мартой Костюк.

Как все начиналось

В 2019 году Селехметьева блистала на юниорском Билли Джин Кинг в составе сборной России, став третьей и победив там мощную команду Германии. Примечательно, что вместе с Оксаной за нашу страну тогда играли Диана Шнайдер и Полина Кудерметова. Последняя также покинула Россию и представляет теперь другой флаг в теннисе. Вообще до 2026 года про Селехметьеву мало кто знал, разве что истинные фанаты вида спорта в стране.
По-настоящему она вписала себя на международную карту во время Australian Open в этом сезоне, когда обыграла там сильную испанку Паулу Бадосу. Только теперь приходит понимание, насколько это было символично. Сперва отдельные журналисты вбрасывали информацию о том, что Оксана готовится стать гражданкой Испании, а через некоторое время поступили уже официальные данные. Надо отметить, что экс-россиянка еще с 2018 года проводит много времени в Барселоне, так что побег из родной страны в Испанию явно не был случайностью.
Таким образом, Оксана даже не стала ждать полноценного возвращения российского спорта, которое, очевидно, уже не за горами. Ей явно хотелось чувствовать себя европейской спортсменкой. Другое дело, что дебют получился для нее достаточно тяжелым. В первом круге на “Ролан Гаррос” Селехметьева под испанским флагом встретилась с представительницей Украины Мартой Костюк.
Фигурное катание. Финал КР. Юниоры. Произвольные программы - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Звезда фигурного катания простилась с Россией: детали мощного трансфера
21 мая, 15:35

Позорное поражение и перспективы

15-я ракетка рейтинга не оставила никаких возможностей для победы экс-россиянке и уверенно взяла верх в двух партиях со счетом 6:2, 6:3. Во время встречи не было ни единого момента, когда Оксана могла бы переломить ход борьбы. И это еще при том, что Костюк не сумела сделать ни одного эйса и довольно много ошибалась. Так что первый блин для бывшей россиянки явно обернулся катастрофой.
Вообще едва ли стоит этому удивляться. Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина после смены гражданства на австралийское устроила себе один провал за другим и вскоре может вылететь даже из первой сотни рейтинга. Ничего не получается у Элины Аванесян, Полины Кудерметовой и многих других. Отметить стоит разве что Елену Рыбакину, но она приняла решение еще до массовых санкций против российского спорта, так что ее действия вполне могут быть объективными.
А вот для всех остальных встает морально-этический вопрос, ведь никто не запрещал им соревноваться в теннисе, в отличие от многих других международных спортивных федераций. Так что здесь решение остается исключительно на совести конкретных теннисистов и теннисисток.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Рыбакина выразила готовность поддержать бойкот Соболенко
6 мая, 01:53
 
ТеннисМарта КостюкДиана ШнайдерПаула БадосаРоссияАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала