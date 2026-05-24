Хачанов успешно стартовал на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче первого раунда 13-й номер посева Хачанов со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0 обыграл француза Артюра Жеа, который получил уайлд-кард на турнир. Спортсмены провели на корте 2 часа 38 минут.
