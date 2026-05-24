Хачанов успешно стартовал на "Ролан Гаррос"
Теннис
 
14:56 24.05.2026 (обновлено: 15:21 24.05.2026)
Хачанов успешно стартовал на "Ролан Гаррос"

Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Карен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Карен Хачанов. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче первого раунда 13-й номер посева Хачанов со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:0 обыграл француза Артюра Жеа, который получил уайлд-кард на турнир. Спортсмены провели на корте 2 часа 38 минут.
Во втором раунде Хачанов сыграет против победителя встречи Кириан Жаке (Франция) - Марко Трунгеллити (Аргентина).
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
24 мая 2026 • начало в 12:15
Завершен
Карен Хачанов
3 : 06:37:66:0
Arthur Gea
