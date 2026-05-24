Теннисистка Андреева сохранила пятую позицию в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Теннис
 
09:18 24.05.2026

Теннисистка Андреева сохранила пятую позицию в чемпионской гонке WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Мирра Андреева сохранила пятое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).
  • На первом месте в чемпионской гонке WTA осталась Елена Рыбакина из Казахстана.
  • В первой десятке чемпионской гонки WTA также находятся представительницы Белоруссии, Украины, США, Чехии, Канады и Польши.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
На первом месте осталась Елена Рыбакина из Казахстана, на второй - первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, на третьей - украинка Елена Свитолина.
Чемпионская гонка WTA, версия от 25 мая:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4318 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4080;
3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 3460;
4 (4). Джессика Пегула (США) - 3185;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 2928;
6 (6). Кори Гауфф (США) - 2573;
7 (7). Каролина Мухова (Чехия) - 2280;
8 (8). Виктория Мбоко (Канада) - 2262;
9 (9). Марта Костюк (Украина) - 1715;
10 (10) Ига Швентек (Польша) - 1583...
21 (21). Анна Калинская (Россия) - 869...
23 (23). Диана Шнайдер (Россия) - 833...
47 (44). Екатерина Александрова (Россия) - 563.
