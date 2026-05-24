Медведев опустился на одну позицию в рейтинге ATP

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев опустился с седьмого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Другой россиянин Андрей Рублев сохранил 13-ю позицию. На "Ролан Гаррос" в первом раунде он сыграет против перуанца Игнасио Бусе. Карен Хачанов также сохранил 15-е место и на старте Открытого чемпионата Франции встретится с французом Артюром Жеа.
Первую строчку сохранил за собой Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим - немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP, версия от 25 мая:
1 (1). Янник Синнер (Италия) - 14750 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 11960;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5705;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4460;
5 (6). Бен Шелтон (США) - 4070;
6 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4050;
7 (9). Алекс де Минаур (Австралия) - 3855;
8 (7). Даниил Медведев (Россия) - 3760;
9 (8). Тейлор Фриц (США) - 3720;
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) - 3320...
13 (13). Андрей Рублев (Россия) - 2460...
15 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2320.