Между Ираном и США сохраняются разногласия по нескольким пунктам, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между Ираном и США сохраняются разногласия по одному-двум пунктам меморандума о взаимопонимании, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
- Вопрос не решен из-за препятствий со стороны США, добавляет СМИ.
ТЕГЕРАН, 24 мая - РИА Новости. Между Ираном и США сохраняются разногласия по одному-двум пунктам меморандума о взаимопонимании, передает агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Осведомленный источник сообщил агентству Tasnim, что между Ираном и США сохраняются разногласия по одному-двум пунктам возможного меморандума о взаимопонимании, и вопрос все еще не решен из-за препятствий со стороны США", - говорится в сообщении.
По информации Tasnim, вывоз из Ирана обогащенного урана не предусмотрен в тексте меморандума о взаимопонимании с США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.