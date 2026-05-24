Вывоз обогащенного урана из Ирана не предусмотрен в меморандуме, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 24 мая - РИА Новости. Вывоз из Ирана обогащенного урана не предусмотрен в тексте меморандума о взаимопонимании с США, передает агентство Tasnim.
"Информация о деталях предварительной "возможной" договоренности между Ираном и США свидетельствует о том, что, вопреки заявлениям некоторых западных СМИ о том, что обязанность Ирана о вывозе обогащенного ядерного вещества предусмотрена в тексте меморандума, Иран не давал никаких обязательств касательно этого вопроса", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.