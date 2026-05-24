Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали о деталях предварительной договоренности с США - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 24.05.2026 (обновлено: 11:16 24.05.2026)
В Иране рассказали о деталях предварительной договоренности с США

Tasnim: ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию

© REUTERS / Majid-AsgaripourСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© REUTERS / Majid-Asgaripour
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обстановка в Ормузском проливе не вернется к той, какой она была до начала конфликта, передает Tasnim.
  • Обсуждаемый меморандум предполагает возврат к довоенным цифрам прохода судов в течение 30 дней.
  • Тегеран подчеркивает сохранение суверенитета над маршрутом.
  • США должны снять санкции с иранской нефти и разморозить часть активов республики.
  • Боевые действия закончатся на всех фронтах, в том числе в Ливане, которому противостоит Израиль.
  • Вывоз обогащенного урана из Ирана не предусмотрен.
ТЕГЕРАН, 24 мая — РИА Новости. Обстановка в Ормузском проливе не вернется к той, какой она была до начала конфликта между США и Ираном, передает Tasnim, комментируя обсуждаемый меморандум между странами.
"Информация о деталях предварительной возможной договоренности свидетельствует о том, что, если меморандум о взаимопонимании станет соглашением, ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию", — сообщило агентство.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Иран не предлагал США приостановить обогащение урана, пишут СМИ
Вчера, 19:58
По его данным, документ предполагает возврат к довоенным цифрам прохода судов в течение 30 дней. Тегеран подчеркивает сохранение суверенитета над проливом.
Согласно первичной договоренности, Вашингтон обязан снять санкции с иранской нефти на время переговоров. США должны разморозить часть активов ИРИ. Газета NYT писала, что речь идет о сумме в 25 миллиардов долларов. Вывоз обогащенного урана из Ирана не предусмотрен.
Кроме того, боевые действия закончатся на всех фронтах, в том числе в Ливане, которому противостоит Израиль, добавило Tasnim.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Вэнс признался, что считает Иран очень сложной страной
19 мая, 22:01
Как передавал Axios, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней с опцией продления по взаимному согласию. Он предполагает продолжение перемирия.
Портал утверждает, что в течение двух месяцев Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, а Иран согласится разминировать маршрут. Переброшенные на Ближний Восток американские военные останутся там до заключительной сделки.
При этом ожидается, что Вашингтон снимет блокаду с иранских портов. Кроме того, документ включает обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренности с ИРИ почти согласованы. По его словам, стороны продолжают обсуждать окончательные детали и объявят о них в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Война почти закончена: Вашингтон победил не Иран, а самого себя
08:00
 
В миреОрмузский проливИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала