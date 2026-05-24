В Иране рассказали о деталях предварительной договоренности с США

ТЕГЕРАН, 24 мая — РИА Новости. Обстановка в Ормузском проливе не вернется к той, какой она была до начала конфликта между США и Ираном, передает Tasnim, комментируя обсуждаемый меморандум между странами.
"Информация о деталях предварительной возможной договоренности свидетельствует о том, что, если меморандум о взаимопонимании станет соглашением, ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию", — сообщило агентство.
По его данным, документ предполагает возврат к довоенным цифрам прохода судов в течение 30 дней. Тегеран подчеркивает сохранение суверенитета над проливом.
Согласно первичной договоренности, Вашингтон обязан снять санкции с иранской нефти на время переговоров. США должны разморозить часть активов ИРИ. Газета NYT писала, что речь идет о сумме в 25 миллиардов долларов. Вывоз обогащенного урана из Ирана не предусмотрен.
Кроме того, боевые действия закончатся на всех фронтах, в том числе в Ливане, которому противостоит Израиль, добавило Tasnim.
Как передавал Axios, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней с опцией продления по взаимному согласию. Он предполагает продолжение перемирия.
Портал утверждает, что в течение двух месяцев Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, а Иран согласится разминировать маршрут. Переброшенные на Ближний Восток американские военные останутся там до заключительной сделки.
При этом ожидается, что Вашингтон снимет блокаду с иранских портов. Кроме того, документ включает обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренности с ИРИ почти согласованы. По его словам, стороны продолжают обсуждать окончательные детали и объявят о них в ближайшее время.