В Иране рассказали о деталях предварительной договоренности с США

ТЕГЕРАН, 24 мая — РИА Новости. Обстановка в Ормузском проливе не вернется к той, какой она была до начала конфликта между США и Ираном, передает Обстановка в Ормузском проливе не вернется к той, какой она была до начала конфликта между США и Ираном, передает Tasnim , комментируя обсуждаемый меморандум между странами.

"Информация о деталях предварительной возможной договоренности свидетельствует о том, что, если меморандум о взаимопонимании станет соглашением, ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию", — сообщило агентство.

По его данным, документ предполагает возврат к довоенным цифрам прохода судов в течение 30 дней. Тегеран подчеркивает сохранение суверенитета над проливом.

Согласно первичной договоренности, Вашингтон обязан снять санкции с иранской нефти на время переговоров. США должны разморозить часть активов ИРИ . Газета NYT писала, что речь идет о сумме в 25 миллиардов долларов. Вывоз обогащенного урана из Ирана не предусмотрен.

Кроме того, боевые действия закончатся на всех фронтах, в том числе в Ливане , которому противостоит Израиль, добавило Tasnim.

Как передавал Axios, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней с опцией продления по взаимному согласию. Он предполагает продолжение перемирия.

Портал утверждает, что в течение двух месяцев Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, а Иран согласится разминировать маршрут. Переброшенные на Ближний Восток американские военные останутся там до заключительной сделки.

При этом ожидается, что Вашингтон снимет блокаду с иранских портов. Кроме того, документ включает обязательства Тегерана не создавать ядерное оружие.