"Спартак" мог забить больше в финале Кубка России, заявил Тарпищев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шамиль Тарпищев заявил, что «Спартак» мог забить больше мячей «Краснодару» в суперфинале Кубка России, но сказывалась нервозность.
- «Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, победив в серии пенальти со счетом 4:3.
- Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счетом 1:1 в основное время.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Федерации тенниса России и болельщик московского "Спартака" Шамиль Тарпищев заявил, что "красно-белые" могли забить больше мячей "Краснодару" в суперфинале Кубка России, но сказывалась нервозность.
"Второй тайм понравился больше. В первом были на медленных скоростях. "Спартак" был сильнее в подборе игроков. Сказывалась нервозность, много мелкого фола было. Могли забивать гораздо больше, хорошо, что выиграли. История знает только победителей. Футбол в стране отлично развивается, есть конкурентная борьба. Галицкий молодец. Можно сказать, что в нашем футболе наконец появилась стартовая площадка для конкуренции", - сказал Тарпищев журналистам.