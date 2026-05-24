"Спартак" мог забить больше в финале Кубка России, заявил Тарпищев - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
21:06 24.05.2026
"Спартак" мог забить больше в финале Кубка России, заявил Тарпищев

  • Шамиль Тарпищев заявил, что «Спартак» мог забить больше мячей «Краснодару» в суперфинале Кубка России, но сказывалась нервозность.
  • «Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, победив в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Матч прошел на стадионе «Лужники» в Москве и завершился со счетом 1:1 в основное время.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Президент Федерации тенниса России и болельщик московского "Спартака" Шамиль Тарпищев заявил, что "красно-белые" могли забить больше мячей "Краснодару" в суперфинале Кубка России, но сказывалась нервозность.
Матч прошел в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержали "красно-белые" - 4:3. "Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году.
"Второй тайм понравился больше. В первом были на медленных скоростях. "Спартак" был сильнее в подборе игроков. Сказывалась нервозность, много мелкого фола было. Могли забивать гораздо больше, хорошо, что выиграли. История знает только победителей. Футбол в стране отлично развивается, есть конкурентная борьба. Галицкий молодец. Можно сказать, что в нашем футболе наконец появилась стартовая площадка для конкуренции", - сказал Тарпищев журналистам.
ФутболСпортРоссияМоскваШамиль ТарпищевСпартак МоскваКраснодарКубок России по футболу
 
