Священник объяснил, почему в РПЦ используют церковно-славянский язык

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Церковно-славянский язык остается богослужебным в Русской православной церкви, поскольку он достаточно близок русскому, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

В РПЦ 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья - уроженцы греческого города Солунь (сейчас – Солоники) - жили в IX веке, получили образование в Византии и создали азбуку (глаголицу и кириллицу) для славянских народов, не обладавших до того своим письменным языком, что позволило им перенять христианскую традицию. Братья перевели на созданный ими старославянский язык Евангелие, богослужебные и богословские тексты. На Руси уже после принятия христианства в X веке на основе старославянского развился церковно-славянский – богослужебный язык, которым в РПЦ пользуются и сейчас.

"Церковно-славянский язык богослужения является великим наследием и сокровищем Русской церкви, переданным от Кирилла и Мефодия, их учеников и последователей. Первыми текстами, которые люди читали на родном языке, стало Священное писание, а также богослужебные и святоотеческие тексты, канонический кодекс Церкви. Это уже является огромным сдвигом в душе народов, их новой нормой жизни", - сказал отец Максим Козлов.

По его словам, к моменту принятия христианства на Руси корпус богослужебных текстов на старославянском был уже сформирован. "Церковно-славянский язык в Русской церкви в основе сформировался к XVII веку, но многократно реформировался вплоть до начала XX века. Сейчас его используют в богослужении, пишут на нем новые молитвы", - рассказал глава Учебного комитета.

Со временем в России стали появляться церковные книги и на русском языке – но только для личного использования, отметил он. Так, первая русскоязычная Библия опубликована в 1876 году по инициативе известного проповедника святителя Филарета (Дроздова) – "автора актуального и сегодня "Пространного катехизиса", разъясняющего основы веры".

"Попытку же перевода богослужения на русский язык осуществили обновленцы – это раскольническое движение, возникшее после Октябрьской революции. Но эти новшества не были приняты церковным народом. Среди причин непопулярности обновленцев фактор "русификации" был весьма значимым", - подчеркнул протоиерей.

Он напомнил, что уже в XXI веке патриарх Московский и всея Руси Кирилл разрешил параллельное или заместительное употребление переводов Священного писания во время службы в тех приходах, где это не вызывает недоумения, несогласия, соблазна, "то есть там, где на это есть реальный запрос". Вместе с тем, продолжил он, во многих русских храмах за границей сейчас богослужения проводят и на местных языках, или в сочетании местного и церковно-славянского.

"Сегодня в храмах на русском могут читать Апостол или Евангелие, но мы не встретим пения богослужебных текстов, последований служб на русском языке. И не думаю, что это востребовано, потому что массово сейчас издаются и доступны в интернете двуязычные тексты. Непонятные моменты можно уточнить прямо во время богослужения, ведь церковно-славянский и русский очень близки. Думаю, эта мера является вполне разумной и корректной", - считает священник.