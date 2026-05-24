Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 24.05.2026 (обновлено: 12:04 24.05.2026)
ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли более 50 боевиков и 4 станции РЭБ в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий группировки войск "Днепр".
  • Также уничтожены боевая бронированная машина, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 50 военных, боевую бронемашину и четыре станции РЭБ в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Камышеваха, Малокатериновка, Марьевка и Григоровка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала