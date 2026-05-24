Рейтинг@Mail.ru
Ливанский журналист назвал удар по колледжу в Старобельске фашистским актом - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 24.05.2026
Ливанский журналист назвал удар по колледжу в Старобельске фашистским актом

РИА Новости: ливанский журналист назвал фашистским актом удар по колледжу в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али назвал удар украинских беспилотников по колледжу в Старобельске преступным фашистским актом.
  • Али также подчеркнул, что атака ВСУ подтверждает агрессивную природу киевского режима, который использует методы запугивания и террора, атакуя сугубо гражданские цели.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Атака украинских беспилотников на учебный корпус и студенческое общежитие в Старобельске в ЛНР является преступным фашистским актом против гражданского объекта, поделился мнением с РИА Новости ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Французская журналистка не ответила RT, что она думает об ударе ВСУ в ЛНР
Вчера, 20:52
"Удар украинских беспилотников по ясно обозначенному студенческому зданию — это преступный фашистский акт. Он подтверждает агрессивную природу режима, который использует методы запугивания и террора, атакуя сугубо гражданские цели", — сказал аль-Хадж Али.
По словам журналиста, версия о случайном попадании исключена, отметив, что атака несколькими беспилотниками по учебному зданию не может рассматриваться как ошибка.
Журналист также напомнил, что подобные удары по образовательным учреждениям уже происходили в других регионах, включая Ближний Восток, где гражданские объекты также становились целями атак.
Корреспондент телеканала RT Arabic Саргон Хадая, находившийся на месте трагедии, в беседе с РИА Новости также назвал удар преднамеренным и заранее спланированным.
"Комплексная атака несколькими беспилотниками на институт и студенческое общежитие в ЛНР была преднамеренной и заранее спланированной. Это массовое убийство и полноценное преступление, которому нельзя найти оправдания", — сказал Хадая.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Американский журналист Хелали назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терроризмом
Вчера, 14:49
 
СтаробельскЛуганская Народная РеспубликаБлижний ВостокЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныRT ArabicСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала