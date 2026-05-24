Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР. Архивное фото

Ливанский журналист назвал удар по колледжу в Старобельске фашистским актом

Краткий пересказ от РИА ИИ Ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али назвал удар украинских беспилотников по колледжу в Старобельске преступным фашистским актом.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Атака украинских беспилотников на учебный корпус и студенческое общежитие в Старобельске в ЛНР является преступным фашистским актом против гражданского объекта, поделился мнением с РИА Новости ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али.

Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске

"Удар украинских беспилотников по ясно обозначенному студенческому зданию — это преступный фашистский акт. Он подтверждает агрессивную природу режима, который использует методы запугивания и террора, атакуя сугубо гражданские цели", — сказал аль-Хадж Али.

По словам журналиста, версия о случайном попадании исключена, отметив, что атака несколькими беспилотниками по учебному зданию не может рассматриваться как ошибка.

Журналист также напомнил, что подобные удары по образовательным учреждениям уже происходили в других регионах, включая Ближний Восток , где гражданские объекты также становились целями атак.

Корреспондент телеканала RT Arabic Саргон Хадая, находившийся на месте трагедии, в беседе с РИА Новости также назвал удар преднамеренным и заранее спланированным.

"Комплексная атака несколькими беспилотниками на институт и студенческое общежитие в ЛНР была преднамеренной и заранее спланированной. Это массовое убийство и полноценное преступление, которому нельзя найти оправдания", — сказал Хадая.