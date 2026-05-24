Ливанский журналист назвал удар по колледжу в Старобельске фашистским актом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Атака украинских беспилотников на учебный корпус и студенческое общежитие в Старобельске в ЛНР является преступным фашистским актом против гражданского объекта, поделился мнением с РИА Новости ливанский журналист Ахмад аль-Хадж Али.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"Удар украинских беспилотников по ясно обозначенному студенческому зданию — это преступный фашистский акт. Он подтверждает агрессивную природу режима, который использует методы запугивания и террора, атакуя сугубо гражданские цели", — сказал аль-Хадж Али.
По словам журналиста, версия о случайном попадании исключена, отметив, что атака несколькими беспилотниками по учебному зданию не может рассматриваться как ошибка.
Журналист также напомнил, что подобные удары по образовательным учреждениям уже происходили в других регионах, включая Ближний Восток, где гражданские объекты также становились целями атак.
Корреспондент телеканала RT Arabic Саргон Хадая, находившийся на месте трагедии, в беседе с РИА Новости также назвал удар преднамеренным и заранее спланированным.
"Комплексная атака несколькими беспилотниками на институт и студенческое общежитие в ЛНР была преднамеренной и заранее спланированной. Это массовое убийство и полноценное преступление, которому нельзя найти оправдания", — сказал Хадая.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.