В Старобельске мужчина пострадал, спасая детей при атаке ВСУ - РИА Новости, 24.05.2026
21:15 24.05.2026
В Старобельске мужчина пострадал, спасая детей при атаке ВСУ

Пасечник: в Старобельске мужчина пострадал, спасая детей при атаке ВСУ

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Старобельске при атаке ВСУ на колледж пострадал житель города, спасая детей.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил мужественный поступок жителя и поблагодарил его за неравнодушие и отвагу.
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Житель Старобельска пострадал, спасая детей при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР пострадали 65 человек, из них 21 – погиб. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
"Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение. Настоящий мужественный поступок. Поблагодарил его за неравнодушие и отвагу. Пожелал ему и всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
