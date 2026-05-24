В Старобельске мужчина пострадал, спасая детей при атаке ВСУ

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Житель Старобельска пострадал, спасая детей при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР пострадали 65 человек, из них 21 – погиб. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
"Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение. Настоящий мужественный поступок. Поблагодарил его за неравнодушие и отвагу. Пожелал ему и всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".