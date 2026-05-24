Рейтинг@Mail.ru
В Израиле потребовали расследования удара ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 24.05.2026
В Израиле потребовали расследования удара ВСУ по Старобельску

РИА Новости: в Израиле потребовали расследование удара ВСУ по колледжу в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР бесчеловечным актом насилия против мирного населения.
  • Дмитрий Трапиров заявил о необходимости проведения международного расследования и привлечения виновных к ответственности.
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по колледжу в ЛНР является бесчеловечным актом насилия против мирного населения, который должен быть объективно расследован на международном уровне с привлечением виновных к ответственности, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.
"Мы воспринимаем произошедшее как бесчеловечный акт насилия против мирного населения, жертвами которого стали юноши и девушки, чья единственная "вина" заключалась в том, что они хотели жить, учиться и строить свое будущее. Мы требуем проведения объективного международного расследования обстоятельств произошедшего, установления всех ответственных лиц и публичного осуждения нападений на гражданские объекты и образовательные учреждения", - заявил Трапиров.
Обломки атаковавшего Старобельский колледж БПЛА с антенной Starlink - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Иностранным журналистам в Старобельске показали обломки БПЛА со Starlink
Вчера, 15:08
По мнению общественного деятеля, удары по гражданским и образовательным объектам являются грубым нарушением основополагающих норм международного гуманитарного права и не могут быть оправданы никакими политическими или военными целями.
"Подобные действия должны получить жесткую международную оценку, а виновные - понести ответственность. Мы считаем недопустимым молчание международных структур, которые обязаны реагировать на трагедии подобного масштаба вне зависимости от политической конъюнктуры", - отметил лидер израильских антифашистов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Воскресенье и понедельник объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Иностранные журналисты осудили атаку на колледж в ЛНР
Вчера, 15:08
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаИзраильРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала