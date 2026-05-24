Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР бесчеловечным актом насилия против мирного населения.

Дмитрий Трапиров заявил о необходимости проведения международного расследования и привлечения виновных к ответственности.

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по колледжу в ЛНР является бесчеловечным актом насилия против мирного населения, который должен быть объективно расследован на международном уровне с привлечением виновных к ответственности, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

"Мы воспринимаем произошедшее как бесчеловечный акт насилия против мирного населения, жертвами которого стали юноши и девушки, чья единственная "вина" заключалась в том, что они хотели жить, учиться и строить свое будущее. Мы требуем проведения объективного международного расследования обстоятельств произошедшего, установления всех ответственных лиц и публичного осуждения нападений на гражданские объекты и образовательные учреждения", - заявил Трапиров.

По мнению общественного деятеля, удары по гражданским и образовательным объектам являются грубым нарушением основополагающих норм международного гуманитарного права и не могут быть оправданы никакими политическими или военными целями.

"Подобные действия должны получить жесткую международную оценку, а виновные - понести ответственность. Мы считаем недопустимым молчание международных структур, которые обязаны реагировать на трагедии подобного масштаба вне зависимости от политической конъюнктуры", - отметил лидер израильских антифашистов.