Спасатель рассказал о работе после атаки ВСУ на Старобельский колледж

СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 24 мая – РИА Новости. ВСУ как будто специально не давали работать спасателям после атаки на Старобельский колледж в ЛНР, забирая последний шанс у детей, заявил журналистам командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Роман Звягинцев.

Звягинцев добавил, что, несмотря на предупреждения, спасатели не переставали работать, понимая, что внутри находятся дети. Он добавил, что больше суток они работали без отдыха, до последнего стараясь найти выживших.