Спасатель рассказал о работе после атаки ВСУ на Старобельский колледж

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Роман Звягинцев заявил, что ВСУ как будто специально не давали работать спасателям после атаки на Старобельский колледж в ЛНР.
- Он отметил, что ВСУ отнимали последний шанс у детей, пытаясь повторно атаковать колледж.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 24 мая – РИА Новости. ВСУ как будто специально не давали работать спасателям после атаки на Старобельский колледж в ЛНР, забирая последний шанс у детей, заявил журналистам командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Роман Звягинцев.
"Неоднократно звучало (предупреждение – ред.) авиационной опасности, нам (ВСУ – ред.) как будто специально не давали (работать – ред.), забирая последний шанс у детей, чтобы мы их спасли", - сказал спасатель.
Звягинцев добавил, что, несмотря на предупреждения, спасатели не переставали работать, понимая, что внутри находятся дети. Он добавил, что больше суток они работали без отдыха, до последнего стараясь найти выживших.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.