Атака на Старобельск стала первой в истории ЛНР, где погибло много детей - РИА Новости, 24.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 24.05.2026 (обновлено: 18:46 24.05.2026)
Атака на Старобельск стала первой в истории ЛНР, где погибло много детей

Пасечник: при атаке ВСУ на Старобельск впервые в ЛНР погибло большое число детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа привела к гибели 21 человека, среди которых было много детей.
  • Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске из 19 зарубежных стран.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что ВСУ регулярно применяют дроны для ударов по гражданским объектам.
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Атака на колледж в Старобельске стала первой в истории Луганской Народной Республики, при которой погибло такое количество детей, сообщил глава региона Леонид Пасечник на встрече с иностранными журналистами в Луганске.
В воскресенье более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Обломки атаковавшего Старобельский колледж БПЛА с антенной Starlink
Иностранным журналистам в Старобельске показали обломки БПЛА со Starlink
"Такой крупный, бесчеловечный, и как я уже сказал, жестокий акт произошел на территории Республики впервые, когда погибло достаточно большое количество детей", - сказал Пасечник.
Он подчеркнул, что в целом ВСУ регулярно применяют дроны для ударов по гражданским объектам.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в ЛНР в воскресенье прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Добавлялось, что Токио запретил японским журналистам принимать участие в поездке, представители Би-би-си официально отказались, "CNN в отпуске".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
На месте трагедии в Старобельске продолжается разбор завалов, в регионе объявлен режим ЧП
Опубликованы списки погибших и пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
Изображение сгенерировано ИИ
Обыкновенный неонацизм: НАТО и Киев слились в русофобии
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествияВ миреЛуганскБи-би-си
 
 
