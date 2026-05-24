Атака на Старобельск стала первой в истории ЛНР, где погибло много детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Атака ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа привела к гибели 21 человека, среди которых было много детей.

Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске из 19 зарубежных стран.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что ВСУ регулярно применяют дроны для ударов по гражданским объектам.

ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Атака на колледж в Старобельске стала первой в истории Луганской Народной Республики, при которой погибло такое количество детей, сообщил глава региона Леонид Пасечник на встрече с иностранными журналистами в Луганске.

В воскресенье более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске

"Такой крупный, бесчеловечный, и как я уже сказал, жестокий акт произошел на территории Республики впервые, когда погибло достаточно большое количество детей", - сказал Пасечник

Он подчеркнул, что в целом ВСУ регулярно применяют дроны для ударов по гражданским объектам.

Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Ранее в МИД РФ сообщили, что в ЛНР в воскресенье прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии Бразилии , Британии, Венгрии Франции . Добавлялось, что Токио запретил японским журналистам принимать участие в поездке, представители Би-би-си официально отказались, "CNN в отпуске".

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.

Он подчеркнул, что в целом ВСУ регулярно применяют дроны для ударов по гражданским объектам.