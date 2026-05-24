Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек, пострадали 42.
- Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
- Специалисты федеральных медицинских центров консультируют их дистанционно.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все пострадавшие от удара ВСУ по общежитию в ЛНР получают необходимую медпомощь, их консультируют специалисты федеральных медцентров, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.