Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Старобельску
14:53 24.05.2026 (обновлено: 14:58 24.05.2026)
Минздрав рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ по Старобельску

Кузнецов: все пострадавшие от удара ВСУ в Старобельске получают нужную медпомощь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек, пострадали 42.
  • Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
  • Специалисты федеральных медицинских центров консультируют их дистанционно.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все пострадавшие от удара ВСУ по общежитию в ЛНР получают необходимую медпомощь, их консультируют специалисты федеральных медцентров, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«

"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
